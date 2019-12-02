«Уральские локомотивы» поставят РЖД 22 электровоза серии 2ЭС7

Завод «Уральские локомотивы» подписал с контракт с РЖД на поставку в период с 2019 по 2021 годы 22 грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС7. Об этом говорится в сообщении предприятия. В соответствии с договором, изготовитель также обязуется обеспечивать сервисное обслуживание машин в течение их жизненного цикла (28 лет).

Первые два локомотива 2ЭС7 уже переданы заказчику и будут эксплуатироваться на полигонах Северной, Октябрьской и Горьковской железных дорог, а также проходить гарантийное и сервисное обслуживание в депо Бабаево. Десять машин будет поставлено РЖД в 2020 году, еще 10 завод выпустит в 2021 году.

Первый экземпляр магистрального грузового локомотива переменного тока 2ЭС7 предприятие передало Российским железным дорогам в 2013 году. Электровоз был разработан на основе передовых технологических решений отечественных производителей. Экипажная часть и кузов разрабатывалась совместно со специалистами Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО «ВНИКТИ»), микропроцессорная система управления и диагностики – совместно с уральской компанией «САУТ». Общую разработку дизайна, компоновку оборудования, разработку электрических схем и алгоритмов работы систем управления и охлаждения выполнили специалисты «Уральских локомотивов». Электровоз 2ЭС7 имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

В уральском «переменнике» применен асинхронный тяговый двигатель, позволяющий локомотиву использовать высокую силу тяги и водить составы весом до 9000 тонн, при этом максимальная мощность электровоза достигает 8,8 мегаватта.

Современное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности движения и более экономичный расход электроэнергии. Расчетные показатели удельного расхода электроэнергии на тягу поездов на 15–20 процентов ниже, чем у последних отечественных моделей электровозов переменного тока с коллекторным тяговым приводом, а межремонтные пробеги увеличены в пять раз. Проходить техобслуживание этой машине необходимо только раз в месяц, а на сервис тратится минимум времени и ресурсов. При этом показатель готовности электровоза, его безотказность поддерживаются на самом высоком уровне.

«2ЭС7 успешно прошел эксплуатационные испытания на участках Южно-Уральской и Горьковской железных дорог, а также в экстремальных условиях Восточно-Сибирской железной дороги, — рассказал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. — За это время он неоднократно доказал, что может успешно водить составы по маршрутам со сложным профилем пути и высокой грузонапряженностью на участках железных дорог, электрифицированных переменным током».

