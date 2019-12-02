Уцелевшая в ДТП в Забайкалье описала момент падения автобуса с моста

Одна из выживших пассажирок автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкалье, назвала день аварии своим «вторым днем рождения». Об этом Олеся Гусевская рассказала телеканалу «Звезда». Девушку зажало внутри салона.

По словам Гусевской, когда произошла авария, большинство пассажиров спали. Девушка сказала, что даже не почувствовала, когда автобус летел — она ощутила лишь сильный толчок. «Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса», — пояснила пассажирка.

Попутчика Гусевской наполовину выбросило из автобуса, ему помогали выбраться. Гусевская отметила, что проезжавшие мимо водители останавливались, чтобы помочь пассажирам.

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Ранее сообщалось, что врачам краевой клинической больницы в Чите удалось сохранить ребенка пассажирки, которая находилась на шестом месяце беременности. Муж женщины рассказал, что у нее диагностировали травму позвоночника, не опасную для жизни и здоровья — она сможет ходить.

Утром 1 декабря автобус, ехавший из Сретенска в Читу, попал в аварию и слетел с моста высотой около 10 метров — он упал на лед реки. Погибли 18 пассажиров и водитель, еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

По одной из версий, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. В регионе объявлен траур.

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