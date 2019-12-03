Большой пузырь воздуха вздулся под кожей мужчины и причинил ему мучительную боль

Пузырь воздуха диаметром восемь сантиметров образовался под кожей у больного раком легких жителя Японии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

66-летний мужчина, чье имя неизвестно, болел раком легких и в течение четырех месяцев проходил регулярную процедуру откачки жидкости и воздуха из легких.

В течение нескольких дней он мучился от усиливавшейся боли в правой стороне спины, а затем обратился с этими жалобами в больницу. Врачи сделали пациенту компьютерную томографию и увидели, что он страдает от подкожной эмфиземы — явления, когда воздух собирается в глубоких слоях кожи. Собравшийся под кожей воздух привел к появлению пузыря диаметром восемь сантиметров. Без лечения пузырь мог бы разрастись и перекрыть кровоток.

Доктора пояснили, что из-за постоянных медицинских процедур полость между легкими мужчины и его кожей увеличилась, и это привело к накоплению воздуха.

Врачи провели пациенту плевродез — процедуру, когда тальк вводится в пространство между легкими и грудной стенкой. В результате легкое прилипает к грудной стенке, и пространство, где могли бы собираться воздух или жидкость, сокращается. Они также сделали пять дренажей, включая введение плевральной дренажной трубки в грудную полость, чтобы вывести воздух, жидкость и гной.

Ранее сообщалось, что жительница английской деревни Тиктон приняла рак за воспаление легких. Женщина была уверена в том, что у нее воспаление легких, но рентген и компьютерная томография показали, что у нее неизлечимая стадия рака с метастазами в печени, позвоночнике и легких.

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