Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Казахстана.

ДТП произошло в Кызылординской области во вторник, 3 декабря. Все погибшие являются гражданами Казахстана. По словам заместителя председателя комитета административной полиции МВД республики Жаната Абрахманова, автобус марки Neoplan принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 36 человек. «Четверо обратились за медицинской помощью самостоятельно, троим потребовалась психологическая помощь», — заявили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением из-за гололедицы, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Автобус следовал по маршруту Кумколь — Кызылорда. На месте происшествия работает скорая помощь и полиция.

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