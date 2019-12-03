Получившего немецкое гражданство экс-депутата Госдумы уволили в Германии

Бывшего российского депутата Роберта Шлегеля уволили в Германии, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление политика.

Экс-депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего комиссара движения «Наши» отстранили от работы в компании Acronis в Германии. Шлегель пояснил, что увольнение произошло после публикации в газете Suddeutsche Zeitung, где было раскрыто получение им немецкого гражданства.

По его словам, принятое решение ему «понятно, каких-то возражений не вызывает, опасений тоже». Шлегель добавил, что сфера его деятельности в компании касалась социальных и образовательных проектов и коммуникации с общественными институтами.

Ранее бывший депутат объяснил, что как этнический немец имеет право на получение гражданства Германии. Он отметил, что ушел из российской политики из-за изменившихся взглядов и нежелания «продолжать "внутренний конфликт" на фоне общей эмоциональной усталости от этой формы деятельности».

2 декабря стало известно, что экс-депутат получил немецкое гражданство. Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что это произошло весной 2019 года.

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