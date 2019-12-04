Оборудование для восстановления после инсультов закупили в Подмосковье

В больницы и поликлиники Московской области поступило 146 единиц реабилитационного медицинского оборудования, необходимого для восстановления пациентов после инфарктов и инсультов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 4 декабря.

«Новое оборудование позволяет начать реабилитацию незамедлительно, что препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

По ее словам, всего оборудование обошлось бюджету в 183 миллиона рублей. В частности, речь идет о новых беговых дорожках, стабилотренажерах и других аппаратах для тренировки координации.

Огнева напомнила, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение».

