В Москве устроят «Art-Eлку»

В Москве пройдет предновогодняя вечеринка «Art-Eлка», на которой выступят музыканты и художники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В лайн-апе мероприятия заявлены испанский джиджей CharlieM, латвиец Monvo, немецкий исполнитель Jose Noventa и Alisher Sherali из Латвии, а также музыканты Maga (Нидерланды), Alvaro Suarez (Дания), Bonjour Ben (Германия) и Jenia Tarsol (Израиль). Выступления пройдут на двух танцполах.

Художник Алекс Кузнецов на глазах у посетителей создаст некий арт-объект. Также на вечеринке будет работать «Art-Мастерская», в которой гостям помогут создать собственные елочные игрушки и украшения.

«Art-Eлка» пройдет в клубе Blanc 14 декабря. Билеты можно приобрести по ссылке.

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