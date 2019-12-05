В России санитары стирали одноразовые простыни после трупов и выдавали пациентам

E1.RU - резервный канал / YouTube

Сотрудники районной больницы Богдановича в Свердловской области пожаловались, что в учреждении стирают одноразовые простыни из морга, после чего на них лежат пациенты в палатах. По правилам, белье подлежит утилизации, однако санитары морга отвозят его в прачечную, сообщает издание E1.ru со ссылкой на сотрудника больницы Владимира Гаврилова.

По его словам, два года назад на машине, на которой транспортировали трупы, также возили продукты для больницы. Сейчас там возят медицинские отходы и шприцы — это «работа с кровью, это и ВИЧ, и гепатит может быть». Другой сотрудник, Сергей Лутков, заявил, что в машине и сейчас возят обеды, завтраки и ужины.

Гаврилов также сообщил, что после «безнадежной борьбы» за стимулирующие выплаты сотрудники обратились в прокуратуру, но прокурор списал дело в архив, поскольку больница не предоставляет нужные документы.

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал Комсомольской правде, что на больницу второй год ведутся информационные атаки, но информация не соответствует действительности. Однако он отметил, что по закону, ведомство должно будет еще раз проверить ситуацию в медучреждении. Шестаков отметил, что одноразовые простыни из морга невозможно постирать, так как они сделаны из бумаги. «Ее постираешь — хлопья возьмешь», — заявил он. Пресс-секретарь также опроверг информацию о том, что на простынях из морга лежат пациенты.

Ранее жителя Екатеринбурга уличили в том, что он публиковал фотографии тел детей и взрослых из морга на своей странице во «ВКонтакте» под именем Аникей Борода. Некоторые из трупов были разрезаны скальпелем. Помимо фото из морга, мужчина выкладывал селфи, сделанные на кладбище.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru