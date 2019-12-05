Украинских депутатов отправят учиться в США

Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» с 2020 года будут проходить обучение в США. Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

«"Американскому Трускавцу" быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word», — говорится в сообщении.

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Пройти обучение в США предлагают народным депутатам от всех парламентских фракций, которые были впервые избраны в Раду. В партии президента Украины Владимира Зеленского отметили, что в США полетят более 300 парламентариев.

По словам заместителя главы фракции «Слуги народа» Евгении Кравчук, украинским депутатам важно увидеть, как работают американские институции. «Ведь они существуют независимо от того, кто у власти. Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. (...) Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина», — отметила она.

В ноябре опрос украинского фонда «Демократические инициативы» показал, что украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. В то же время не удовлетворены работой парламентского корпуса 47 процентов жителей Украины.

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