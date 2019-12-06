Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера без воды и туалетов

Круизный лайнер Vasco da Gama компании Cruise and Maritime Voyages, перевозивший 828 пассажиров, застрял возле берегов Австралии из-за поломки двигателя. Об этом сообщает Mirror.

Судно отправилось из Англии и совершило остановки в Португалии, на Барбадосе, в Мексике и Новой Зеландии, но на пути к австралийскому городу Аделаида у него возникли технические проблемы. По словам пассажиров, корабль дрейфовал на месте около четырех часов, а на борту не было электричества, воды и не работали туалеты. Некоторые из путешественников жаловались на полное отсутствие света в каютах, другие в шутку прозвали лайнер «Фиаско да Гама».

«Корабль был похож на призрак. Его подгонял ветер, и лайнер просто кружил на месте», — пояснил один из пассажиров. Другой добавил, что из-за поломки многие туристы опоздали на самолет и пропустили рейс домой.

В итоге лайнер прибыл в пункт назначения на четыре часа позже. Представитель компании Cruise and Maritime Voyages прокомментировал инцидент, уточнив, что отключение электроэнергии было мерой предосторожности.

«На панели управления загорелась сигнальная лампочка, в связи с чем экипажу судна пришлось инициировать контролируемое отключение электроэнергии в качестве меры предосторожности против повреждения бортовых систем. После этого были проведены все соответствующие проверки», — говорится в его заявлении.

В октябре пассажиры круизного лайнера Norwegian Spirit подняли бунт из-за изменений в маршруте и потребовали вернуть им деньги. Из-за сильных штормов судно не смогло пришвартоваться в Гавре (Франция) и Амстердаме (Нидерланды), а остановка в столице Исландии Рейкьявике была отменена и заменена визитом в небольшой шотландский город Гринок.

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