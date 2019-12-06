Российское ядерное оружие оказалось некачественным

Соединенные Штаты, в отличие от России, «не позволяют себе такой роскоши», как создание разнообразных пусковых вариантов стратегических ядерных ракет, сообщил РИА Новости глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.

«У них на замену ядерной триады будет одна наземная система, одна морская, одна воздушная. И все. Но они делают получше. Мы же делаем большое разнообразие, и далеко не всегда это идет не в ущерб качеству», — сказал ученый.

Материалы по теме По всем фронтам Что стало с ядерным оружием России после распада СССР

Таким образом эксперт прокомментировал целесообразность поддержки проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».

В сентябре Арбатов сказал, что наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

В августе Арбатов заявил, что Россия, в отличие от США, располагается в пределах досягаемости носителей ядерного оружия всех остальных восьми ядерных государств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!