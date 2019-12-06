«ОваяКо» привлечет 35 миллионов рублей с помощью StartTrack

Компания «ОваяКо», выпускающая воду природного происхождения с натуральной минерализацией Lite water и энергетические напитки «NRGet», разместила на краудинвестинговой площадке StartTrack предложение о привлечении инвестиций в капитал на сумму в 35 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам инвестиционного директора площадки StartTrack Сергея Четверикова, представители «ОваяКо» активно пользуются возможностями, которые площадка предлагает компаниям для коммуникации с инвесторами.

«Долгосрочное сотрудничество и привлечение инвестиций в капитал невозможно без определенного уровня прозрачности со стороны бизнеса — личного общения, предоставления интересующей инвесторов документации, встреч в собственном офисе компании. Площадка — удобный инструмент, чтобы получить эти возможности и воспользоваться поддержкой более опытных инвесторов», — отмечает Сергей Четвериков.

Вода природного происхождения с натуральной минерализацией Lite water производится компанией с 2016 года. Один из образцов продуктовой линейки, NRGet D3 продвигает популярный автомобильный блогер, стритрейсер и основатель сообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили (Давидыч). За 2018 год выручка компании составила примерно 44 миллиона рублей, за первое полугодие 2019 года – 35 миллионов рублей. Показатели чистой прибыли — 1,9 миллиона рублей за 2018 год, 5,6 миллиона рублей за первое полугодие 2019 года.

«ОваяКо» известна поставками напитков в сеть Black Star Burger, а также сотрудничеством с магазинами «Твой Дом», «Фамилия» и заправочными станциями «Лукойл».

«С Black Star Burger мы сотрудничаем с самого начала их существования, в первой точке продаж на Новом Арбате уже предлагались наши напитки. Продукт пришелся клиентам по вкусу, и мы сделали ресторану новое предложение — сокосодержащие напитки», — рассказывает СЕО «ОваяКо» Илья Мантай.

География продаж напитков «ОваяКо» охватывает всю Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизию, Узбекистан. Средняя валовая маржинальность на напитках ТМ Black Star Burger — 80 процентов, собственные торговые марки — 90 процентов. Через площадку StartTrack «ОваяКо» планирует привлечь 35 миллионов рублей, которые будут направлены на пополнение оборотного капитала, приобретение комплектующих, ингредиентов, производство и расширение присутствия в различных регионах.

