Российское зерно выведут из-под власти Запада

В следующем году Московская биржа намерена добавить в инструменты российский поставочный фьючерс на зерно. Сейчас в мире всего два таких фьючерса, на Чикагской товарно-сырьевой бирже и на Парижской бирже, отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как объяснял первый зампред Центробанка Сергей Швецов, развивать такую торговлю зерном необходимо, чтобы российский биржевой рынок стал ближе к международной торговле и утратил статус локальной площадки.

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Эксперты указывают, что сейчас цены на российское зерно фактические определяются на Чикагской бирже, а государству важно передать контроль над этим в Россию.

Также с помощью торгов государство попробует справиться с непрозрачностью рынка зерна, где мелкие скупщики обирают фермеров, а средние — тех, кто мельче них.

На Национальной товарной бирже поставочные торги зерном проводились с 2017 года, но в апреле 2019-го их пришлось остановить. Причиной стала недостача зерна на шести крупных элеваторах в нескольких регионах, хотя они были проверены по самым строгим критериям. Позднее по факту хищения завели уголовное дело. Из-за этого, отмечают аналитики, участники рынка с подозрением относятся к торгам зерном.

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