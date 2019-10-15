В России начали проект по «цифровизации зерна»

В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В разработке участвует Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Россельхозбанком.

Согласно плану, учет будет касаться цифровых активов на товар, который складируется и, кроме того, обеспечен складскими расписками. На партии зерна предлагают выпускать токены. Считается, что такая технология упростит систему торговли, а также сведет к минимуму риск неправильного подсчета.

Проект пока остается пилотным.

О недостаче зерна стало известно в апреле 2019-го. Хищения выявили на шести крупных элеваторах в разных регионах. Похожий случай произошел в конце августа, когда стало понятно, что из хранилищ, выступающих в качестве обеспечения сделок, пропало зерно. Из-за этого Московская биржа временно приостановила торговлю зерном. По факту хищений было возбуждено уголовное дело.

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