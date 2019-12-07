В России выросла смертность от отравления алкоголем

За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс». По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, это 4,6 человека на 100 тысяч населения.

Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5 010 человек. При этом в случае со смертностью без определенных намерений рост составил 15,9 процента (1 433 человека). В Центре пояснили, что основная группа риска — молодые люди в возрасте 15-19 лет.

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Рост смертности от отравления алкоголем зафиксирован во многих регионах России, среди них Ярославская, Липецкая, Еврейская автономная области. Так, в Курганской области показатель вырос на 6,5 процента, а в Пензенской области — сразу на 41,1 процента.

В Москве за этот период от некачественного алкоголя умерли 77 человек (на 28 процента меньше, чем в 2018 году), а в Санкт-Петербурге — 89 человек (но число умерших увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом).

В ноябре сообщалось, что Россия заняла седьмое место в рейтинге самых пьющих стран мира с показателем 11,1 литра на человека в год. Результаты проводившей исследование Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) прокомментировали в Минздраве страны. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, экспертные оценки подтверждают эффективность российской антиалкогольной политики.

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