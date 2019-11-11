В Минздраве отреагировали на попадание России в десятку самых пьющих стран

Если бы Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) составляла свой доклад на основании данных 2018 года, а не 2017-го, то Россия не попала бы в рейтинг самых пьющих стран мира. Об этом написал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

«Сегодня появились данные ОЭСР, в соответствии с которыми наша страна занимает седьмое место по потреблению алкоголя, показав самое большое снижение потребления с 2007 года. И это очень хорошо, поскольку высокое потребление алкоголя тесно ассоциировано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте», — отметил Салагай.

Кроме того, замминистра отметил, что экспертные оценки подтверждают не только корректность данных Минздрава, но и эффективность российской антиалкогольной политики.

Ранее стало известно, что Россия заняла седьмое место в рейтинге ОЭСР с показателем 11,1 литра на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше. Лидером по потреблению алкоголя на душу населения оказалась Литва, где жители в среднем употребляют 12,3 литра спиртного в год.

8 ноября сообщалось, что по данным Росстата 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни в 2019 году. Больше всего людей, которые придерживаются ЗОЖ, оказалось в Ингушетии (48,8 процента).

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