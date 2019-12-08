Под Петербургом воссоздали ударную волну ядерного взрыва

tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытания на объекте близ Санкт-Петербурга шлюзовых дверей, предназначенных для защиты входа в командный бункер Ракетных войск стратегического назначения. Мощность взрывчатки составила 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Инженеры вмонтировали двери весом в четыре тонны в специальное углубление на полигоне в Ленинградской области. Мощности взрывного устройства хватило, чтобы воссоздать взрывную волну, возникающую при ядерном взрыве. Инженеры отмечают, что испытания прошли успешно: геометрия дверей сохранилась и силовые элементы конструкции остались неизменными.

В ноябре были опубликованы кадры имитационных испытаний воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!