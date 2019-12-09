Спектакль «Комедия о том, как банк грабили» запустила экскурсии по бэкстейджу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что теперь каждый сможет почувствовать себя артистом спектакля — исполнителем роли охотника за бриллиантом. Стоимость экскурсии составляет 700 рублей. Записаться на нее можно на сайте постановки.

В рамках спектакля на сцене демонстрируют автомобильные погони, побег из тюрьмы, частую смену декораций, более 150 костюмов, 20 мест действия и шесть музыкальных хитов. Постановщики используют приемы киномонтажа, чередуют планы, играют с ракурсами и разворачивают сцену на 90 градусов ради непривычного вида сверху. Экскурсоводы раскроют все технические секреты, проведут актерский тренинг и покажут, благодаря каким приемам достигается такая кинематографичность на театральной сцене.

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