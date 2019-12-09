В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МГИМО

Первый в истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) зарубежный филиал открылся в Ташкенте. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

Филиал открыли советник президента Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Абдужабар Абдувахитов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По словам Абдувахитова, основой открытия филиала стало соглашение, подписанное в прошлом году в присутствии президентов двух стран. «Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество между Россией и Узбекистаном служило и сфере дипломатии, и развитию образования в Узбекистане», — сказал он.

Торкунов отметил, что только в корпусе действующих послов России и Узбекистана почти полтора десятка выпускников МГИМО. Среди представителей бизнес-сообщества, по его словам, один из основателей Эндаумента МГИМО и заместитель председателя попечительского совета института Алишер Усманов. Финансирование фонда бизнесмен рассматривает как инвестиции в повышение глобальной конкурентоспособности российского образования.

До начала торжественной церемонии гости осмотрели здание филиала и библиотеку, пообщались с первыми студентами, которые уже начали обучение в МГИМО-Ташкент по программам бакалавриата и магистратуры, а также с учащимися лицейских классов.

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