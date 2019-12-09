Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Владельцы независимых АЗС в российских регионах заявили о нехватке зимнего дизельного топлива. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что сейчас биржевая стоимость тонны зимнего дизеля в среднем на 10-12 тысяч рублей выше межсезонного дизеля. А на АЗС в некоторых регионах цены ниже биржевых на семь тысяч рублей на тонну. Следовательно, владельцы заправок, которые покупают топливо на бирже или у нефтяников напрямую, работают в убыток.

Также эксперт пояснил, что нехватка зимнего дизтоплива ощущается из-за недостаточных мощностей нефтяных компаний. При этом сильного дефицита на рынке нет, поскольку качественное топливо заменяют суррогатами. По оценке аналитиков «Петромаркета», в 2018 году на суррогаты пришлось 26 процентов потребления зимнего дизеля. В то же время вытеснение некачественного топлива с рынка не поможет: модернизация нефтеперерабатывающих заводов будет идти не один год, а заменить суррогат на это время будет нечем, пишет издание.

По словам аналитика Reuters Максима Назарова, проблемы с нехваткой топлива появились у АЗС около двух недель назад, с наступлением холодов. Он уточнил, что спрос на зимний дизель увеличился, а предложение — нет, поэтому биржевые цены выросли.

Ранее, в ноябре, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.

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