Украинец попытался припарковаться и задавил женщину

В Киеве мужчина попытался припарковать автомобиль и случайно задавил проходившую мимо женщину. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте «Киев оперативный».

Инцидент произошел днем 8 декабря. Сидевший за рулем Skoda украинец искал место для парковки. В это время сзади машины проходила женщина. Мужчина не увидел пешехода и наехал на него. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее, в ноябре, похожая авария произошла на парковке мэрии Москвы. Служебный автомобиль Audi резко сдал назад и «впечатал» в стену проходившего мимо пенсионера.

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