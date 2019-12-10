Названо число получивших выплаты на первого ребенка российских семей

В России ежемесячные выплаты на первого ребенка с 2018 года получили около 513 тысяч семей. Всего на пособия из федерального бюджета страны было выделено 41,4 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

«Кроме того, по состоянию на 1 ноября, с 2018 года принято 108,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского капитала», — добавил министр, подчеркнув, что в 2019 году на эти цели было потрачено 11,7 миллиарда рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.

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