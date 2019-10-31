Путин рассказал о сокращении числа абортов в России

Президент России Владимир Путин отметил сокращение числа абортов в стране на 100 тысяч в 2019 году. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает РИА Новости.

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно», — отметил президент в ответ на выступление руководительницы кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой, заявившей о проведении в прошлом году 295 тысяч абортов по желанию россиянок.

Российский лидер также заявил, что он не против идеи привлечения некоммерческих организаций (НКО) для консультаций решившихся на аборт женщин. По его словам, именно на такого рода психологическую помощь рекомендуется тратить дополнительную тысячу рублей по родовому сертификату. Вместе с тем Путин добавил, что проводить такую работу следует на добровольной основе.

«Заставлять никто не должен... Постараемся выстроить работу таким образом, чтобы не нарушать прав людей на защиту своих персональных данных, информации о себе чувствительной, чтобы они имели возможность выбирать из тех предлагаемых решений, которые в том числе и НКО презентует», — заявил президент.

Представители НКО, в свою очередь, пообещали Путину «способствовать уже в следующем году рождению 45 тысяч детей», сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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