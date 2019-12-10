Россия изменит РД-180

Разрабатываемая ракета «Союз-6» получит модернизированный двигатель РД-180 (РД-180МВ), сообщил РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.
«Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров», — сказал менеджер.
По его словам, РД-180МВ получит, в частности, обновленную систему управления.
В феврале сообщалось, что Россия создаст ракету «Союз-7» («Волга»), первая ступень которой станет центральным блоком разрабатываемой сверхтяжелой ракеты «Енисей».
В настоящее время Россия продает США двигатели РД-180, где силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas V. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих.