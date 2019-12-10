В московском аэропорту временно отказались от современной технологии

Московский аэропорт Внуково имени Андрея Туполева временно отказался от современной технологии проверки посадочных талонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, в заявлении говорится, что воздушная гавань пока не может отказаться от проверки документов вручную и перейти на использование электронных посадочных. Отмечается, что аэропорт успешно завершил пилотный проект, запущенный совместно с компанией Zamar. Его целью было протестировать автоматизированную систему обслуживания пассажиров.

В ходе пилотного проекта дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах. Однако действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, отметили в пресс-службе Внуково.

По этой причине аэропорт отложит внедрение системы, но на какой именно срок, не указывается. В связи с этим пассажирам посоветовали распечатывать электронный посадочный талон.

В феврале сообщалось, что пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Минтранса России, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу 24 февраля. Отмечалось, что с того момента пассажиры, прошедшие самостоятельную онлайн-регистрацию, могли получать электронный талон.

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