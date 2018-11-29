Названы сроки замены посадочных талонов штрих-кодами в российских аэропортах

В российских аэропортах могут заменить бумажные посадочные талоны на штрих-коды, которые будут доступны для скачивания на электронные устройства. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве транспорта.

Отмечается, что нововведение позволит ускорить процесс регистрации на рейс. Аэропорты ссылаются на опыт других стран, в которых система зарекомендовала себя как надежная и безопасная. При этом бумажные билеты не исчезнут, однако их использование не будет обязательным.

Электронные посадочные талоны сэкономят время и аэропортам. «Сейчас на каждом гейте нужно присутствие одного-двух агентов, но после введения автоматизированных гейтов одного сотрудника может быть достаточно сразу на несколько выходов», — оценил редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, пропускная способность гейтов может вырасти на 30-50 процентов.

Как заявили в ведомстве, МВД уже согласовало приказ. Он вступит в силу после регистрации в Минюсте — запуск предварительно назначен на 2019 год.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список причин для возврата стоимости авиабилетов. Если закон будет принят, россияне смогут вернуть деньги за любой авиабилет в следующих ситуациях: болезнь пассажира, смерть члена семьи или близкого родственника и болезнь близкого родственника, с которым пассажир планировал совершать перелет.

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