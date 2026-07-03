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22:18, 3 июля 2026Россия

Правительство России обязало проверять обратившихся за пенсией экс-бойцов ВСУ

Кабмин обязал проверять действия обратившихся за пенсией экс-бойцов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Кабмин обязал проверять обратившихся за пенсией экс-бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предмет несовершения противоправных действий против России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее постановление размещено на портале Официального опубликования правовых актов.

Речь идет о лицах, проходивших службу в рядах ВСУ и других военных формированиях Украины в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. К заявлению о получении пенсии они обязаны приложить пояснение о пройденной ими службе, с указанием наименований воинских частей и подразделений.

«Факт неучастия гражданина, обратившегося за назначением пенсии, в противоправных действиях против Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и их населения считается подтвержденным при условии получения пенсионным органом от всех проверяющих органов информации о том, что гражданин, обратившийся за назначением пенсии, не участвовал в период военной службы (службы) в указанных противоправных действиях», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что более 92 тысяч украинцев попросили временное убежище в России. Речь идет о периоде с 2022 по 2025 год.

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