Бывший СССР
01:44, 14 февраля 2026Бывший СССР

Названо число попросивших убежище в России украинцев

РИА Новости: Более 92 тыс. украинцев попросили убежище в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Более 92 тысяч украинцев попросили временное убежище в России. Такое число называет РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

Согласно этим данным, в 2022-2025 годах с заявлениями обратились 92 426 граждан Украины. Больше всего прошений, 83 513, было подано в 2022 году.

В 2023 МВД получило 5 581 ходатайств, в 2024 году — 3 722, а в 2025 — 3 332. Уточняется, что в 2022 году всего за временным убежищем обратилось 100 682 человек со всех стран.

Таким образом, украинцы составили 82 процента от общего числа. В 2023 году их доля превысила 67 процентов, в 2024 году — 54 процента, в 2025 — 40 процентов от всего количества заявлений.

Ранее сообщалось, что в феврале украинцы пересмотрели свою позицию по уступкам территорий. По данным опроса киевского международного института социологии (КМИС), 40 процентов согласны на отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности. При этом в январе о готовности на территориальные уступки для урегулирования конфликта заявляли 33 процента украинцев.

