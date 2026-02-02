Реклама

Украинцы пересмотрели свою позицию по уступкам территорий

КМИС: 40 процентов украинцев согласны отдать Донбасс в обмен на гарантии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Banneyer / Globallookpress.com

Число украинцев, согласных на отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, выросло. Об этом свидетельствуют данные опроса киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что 40 процентов респондентов поддержали такой вариант, назвав его сложным компромиссом. При этом в январе о готовности на территориальные уступки для урегулирования конфликта заявляли 33 процента украинцев.

Однако большинство опрошенных — 52 процента — выступили против передачи контроля над Донбассом России. Еще 7 процентов затруднились ответить на вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и ЗАЭС без боя. Он подчеркнул, что «Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности».

