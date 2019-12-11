Тренер избила российских школьниц на спортивном матче

Ижевск / Вконтакте

Спортивный тренер била девушек-подростков во время матча в одной из школ Удмуртии. Очевидцы сняли это на видео. Кадры появились в паблике «Ижевск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина дает подзатыльники, тычки и пощечины школьницам с форме, таскает их за волосы. Те никак не отвечают на агрессию. Автор публикации пишет, что ролик снят во время соревнований по баскетболу в городе Глазов, а ученицам по 14 лет. При этом в ролике показана волейбольная сетка, через которую снизу передается мяч.

Руководство удмуртской детско-юношеской спортивной школы №2 рассказало радиостанции «Говорит Москва», что по факту инцидента проводится проверка.

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