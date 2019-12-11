Борцов с плагиатом «Диссернет» уличили в мошенничестве

Члены онлайн-сообщества «Диссернет», позиционирующего себя как борца с плагиатом в научной среде, неоднократно были уличены в плагиате и нарушении научной этики. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил проректор Московского государственного института культуры и издатель ряда научных журналов Сергей Ипполитов.

Заниматься оценкой чужих научных работ могут лишь люди с безупречной репутацией, подчеркнул он. «К сожалению, сегодня мы наблюдаем иную картину. Частные лица из группы «Диссернет» в судьи не годятся», — отметил Сергей Ипполитов. Он напомнил, что недавно активисты «Диссернета» Михаил Гельфанд, Андрей Заякин и Андрей Ростовцев, не имеющие отношения к Академии наук, к удивлению научного сообщества стали членами Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН. Случилось это несмотря на то, что их собственная деятельность в этом отношении далеко не безупречна.

В качестве примера он привел докторскую диссертацию Андрея Ростовцева, защищенную в 1997 году. Автор, по его словам, не указал в работе своих соавторов, которых, как оказалось, было около пятисот, хотя «Положение о порядке присуждения ученых степеней» требует обязательного указания соавторов диссертационного исследования. Собственных работ Ростовцева к защите представлено не было. При этом диссертация была утверждена ВАК. «Не очевидно ли, что Ростовцев выдает коллективный научный труд за свое личное достижение? Это ли не политика двойных стандартов, когда уважаемый академик Васильев, руководитель специально созданной комиссии РАН, в попытке выгородить Ростовцева, росчерком пера отправляет в мусорную корзину те самые требования ВАК, за исполнением которых так пристально следят и «Диссернет», и комиссия РАН?» — задается вопросом Сергей Ипполитов.

При этом, по его словам, приведенный случай далеко не единичный. Тот же ученый секретарь комиссии РАН и активист «Диссернета» Андрей Заякин является автором множественных публикаций, с которыми сам «Диссернет» активно борется. Или «К примеру, в 2015 году в МГУ под руководством члена комиссии РАН и основателя «Диссернета» доктора наук Михаила Гельфанда была защищена диссертационная работа. И научный руководитель Гельфанд, и оппоненты на тот момент времени являлись сотрудниками одной организации — МГУ, что прямо нарушает п. 22 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»: «Оппонентами не могут быть… работники… организаций, где работает соискатель ученой степени, его научный руководитель. Оппоненты должны являться работниками разных организаций», — рассказал он. Однако в Комиссии РАН заявили, что данный вопрос «не является вопросом научной этики… Обратитесь в ВАК».

«Вот так. То критикуют ВАК за недостаточную требовательность, чуть ли не в коррупции обвиняют, то прячутся за его спину. Зависит от того, что выгодно. Мы можем себе только представить, какая волна негодования, разоблачений и порицаний поднялась бы, окажись на месте деятелей «Диссернета» какой-либо чиновник или предприниматель. И таких примеров нарушений научной этики активистами «Диссернета», увы, много», — резюмировал Ипполитов.

Критикуя председателя комиссии РАН академика Васильева, он подчеркнул, что «шельмование отечественной науки, маскирующееся под «борьбу с фальсификациями», похоже, превратилась в последние годы в специфический бизнес».

Чтобы решить проблему плагиата и совершенствовать систему оценки, по мнению Ипполитова, нужно совершенствовать государственные информационные системы. «Действительно, реформы, ведущие к большей прозрачности оценки научных исследований, повышению их научного уровня, рациональному использованию бюджетных средств, выделяемых на науку, просто необходимы. Однако делать это должны люди с безупречной научной репутацией и по вполне понятным правилам, не терпящим исключений», — заключил он.