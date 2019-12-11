Путин поручил сделать путешествия по стране доступными для россиян

Президент России Владимир Путин поручил развивать региональные авиаперевозки, чтобы сделать путешествия по стране доступными для россиян. Об этом он заявил на совещании с членами правительства. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что необходимы модернизация и расширение магистральной структуры в регионах в целом, то есть строительство взлетно-посадочных полос, развитие аэропортов, пассажирских терминалов. Прежде всего президент посоветовал обратить внимание на Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север.

«К сожалению, сегодня очень часто в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву. Эта ситуация абсолютно ненормальная», — отметил российский лидер. Он добавил, что стоимость авиабилетов должна быть адекватной и доступной для россиян. Кроме того, Путин призвал усилить подготовку пилотов и поднять уровень их зарплат.

«И наконец, надо проанализировать готовность промышленности к выпуску необходимых летательных аппаратов, самолетов, которые по цене, качеству, по требованиям безопасности должны быть конкурентоспособными на мировом рынке», — заключил президент.

Ранее в декабре россиянам предсказали рост цен на перелеты по стране. Так, по данным онлайн-сервиса «Туту.ру», стоимость авиабилетов по России в среднем увеличится на 6,5 процента в 2020 году, а перелеты за границу подорожают на 5 процентов. Больше всего увеличатся в цене билеты из Москвы в Новосибирск — на 38 процентов, а в Сочи — на 13 процентов.

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