Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Отмечается, что стоимость авиабилетов по России в среднем увеличится на 6,5 процента, а перелеты за границу подорожают на 5 процентов. Сервис проанализировал все оформленные авиабилеты при перелете экономклассом с 1 января по 31 марта следующего года и сравнил данные с аналогичным периодом 2019-го.

Больше всего увеличатся в цене билеты из Москвы в Новосибирск — на 38 процентов, а в Сочи — на 13 процентов. При этом стоимость перелета в Калининград уменьшится на 12 процентов. По данным экспертов, среди заграничных направлений больше всего вырос в цене маршрут Москва — Рим (на 20 процентов). Также увеличились в цене билеты в Дубай, Ташкент и Париж (на 14 процентов).

В сентябре сообщалось, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. По данным Росстата, похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента. После этого в течение десяти лет подорожание колебалось от двух до 19 процентов за тот же период. При этом отмечается, что в августе стоимость билетов максимальная — затем она начинает падать ежемесячно вплоть до декабря.

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