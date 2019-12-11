Безутешный муж похоронил жену вскоре после свадьбы

Житель английского графства Чешир похоронил супругу через четыре месяца после свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Майкл Херц (Michael Herz) вспоминает, как в прошлом году за несколько дней до Рождества его супруга Сайма (Saima Herz) заболела. Она жаловалась на температуру и острую головную боль. По дороге с работы домой женщина зашла к терапевту, который диагностировал у нее вирус и прописал парацетамол.

Все выходные 30-летняя британка пролежала дома, пытаясь вылечиться. К понедельнику ее состояние ухудшилось, и ее отвезли в больницу. Повторное обследование выявило у Саймы энцефалит — воспаление головного мозга, развившееся на фоне инфекции. Ее поместили в отделение интенсивной терапии и провели ряд анализов.

Состояние Саймы оценивали как критическое. Спустя пять дней врачи сообщили Майклу, что у его супруги отказывает сердце, и единственное, что удерживает ее в живых — аппарат жизнеобеспечения. «Я читал о последствиях энцефалита в интернете и видел, как в людях искусственно поддерживают жизнь, когда они уже мертвы. Я понимал, что настало время попрощаться с ней», — объяснил супруг.

17 декабря семья приняла решение отключить Сайму от аппарата. На следующий день Майкл устроил похороны и одел покойную жену в свадебное платье. «Она всегда мечтала снова его надеть. Я исполнил ее мечту», — подчеркнул безутешный муж.

После смерти супруги Майкл организовал «Велозаезд в память Саймы» (Cycle For Saima). С 24 по 26 апреля следующего года он, его друзья и родственники проедут на велосипеде от города Манчестер до Лондона. Собранные деньги будут переданы в благотворительную организацию The Encephalitis Society, которая исследует способы борьбы с энцефалитом.

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