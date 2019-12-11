Тюменский производитель отправил лыжи для сноубайков в Словакию

Один из Тюменских производителей отправил Словакию комплекты лыж и гусеничного оборудования собственного производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Речь идет об оборудовании «Сноурайдер». «По информации представителей компании, контракт со словаками стал успешным завершением внешнеэкономической деятельности этого года. В 2019 году предприятие экспортировало 30 комплектов для сноубайков на сумму более 6 миллионов рублей. Объем поставок вырос примерно на 30 процентов, по сравнению с показателями 2018 года», — говорится в сообщении.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!