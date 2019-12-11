Руководителей российского спорта соберут из-за наказания WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в ближайшее время руководителей спортивных федераций соберут, чтобы обсудить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Колобкова, встреча пройдет в здании министерства на следующей неделе. «Надеюсь на откровенный разговор», — подчеркнул чиновник, отметив, что после этого ведомство сообщит журналистам о «подходе к этой проблеме». Сейчас же Колобков призвал уделить «повышенное внимание работе со спортсменами».

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение таких турниров. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его лицензии на дальнейшую работу.

Наказание последовало после соответствующей рекомендации комитета по соответствию WADA. Разбирательства последовали на фоне появившейся информации о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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