Российские ученые открыли новый самоцвет на Ямале

В массиве Рай-Из на Ямале нашли новый ювелирно-поделочный камень райизит. Открытие совершили сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ). Об этом сообщается на сайте пресс-службы УГГУ.

Уточняется, что цвет камня варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного розово-фиолетового лавандового, его блеск напоминает блеск опала. Он представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита.

«Наша экспедиция была короткой, но плодотворной. Ее результаты послужили толчком к новым интересным проектам, связанным как с исследованиями массива Рай-Из, так и с вопросами изучения и популяризации ямальских поделочных и декоративных камней», — отметил один из совершивших открытие ученых, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии УГГУ Михаил Попов.

В феврале сотрудник Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске Геннадий Шведов признан первооткрывателем нового минерала — огнитита. Камень был найден в дунит-верлитовом массиве Огнит (другое название — Медек) в Иркутской области. Его удалось выявить в результате многолетних исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд. Изначально его хотели назвать байкалитом, но оказалось, что такой минерал уже есть, хотя он еще не признан официально.

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