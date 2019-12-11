Россотрудничество рассказало об обвинениях в «потере» Украины

Глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова рассказала об обвинениях в «потере» Украины. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень часто читаю в том же Facebook или где-то еще критику в наш адрес: "Вы прошляпили Украину. Где было это Россотрудничество в то время, как американцы создавали там полки своих сторонников?" Это две разные задачи. Мы формируем дружественную среду, мы не вмешиваемся в политическую повестку дня», — уточнила Митрофанова, подчеркнув, что политика убивает дружественную среду.

Она также отметила, что напряженные отношения России со странами Европы и США никак не повлияли на деятельность Россотрудничества. «Если вы возьмете ту же Британию, загляните на сайт нашего представительства там, у него из всех наших представительств самое большое количество подписчиков», — добавила глава агентства.

По словам Митрофановой, это же касается и Украины, где среди населения существует потребность в изучении русского языка и знакомстве с культурой России.

О «потере» Украины Россотрудничеством в августе 2018 года заявил писатель и журналист Всеволод Непогодин. На вопрос в Facebook о том, как ведут себя российские общественные организации в Киеве, он написал: «Зашкерились. Тише воды ниже травы. Боятся собственной тени. Россотрудничество и прочие стараются не высовываться и не ведут никакой эффективной деятельности».

Отношения Москвы и Киева испортились в начале 2014 года после смены центральной власти на Украине, произошедшей в результате многомесячных протестов оппозиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!