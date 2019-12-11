Подмосковные музеи получили 28 миллионов рублей на закупку новых экспонатов

На закупку и реставрацию экспонатов государственным музеям Московской области выделено 28 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, «Зарайский кремль» приобрел работу скульптора А.С. Голубкиной — горельеф «Апостол Петр», которая была отлита после 1911 года. Также музеем приобретены диван и столик для рукоделия из красного дерева, которые являются традиционными для дворянских усадеб, уточняется в сообщении.

В ноябре в подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка Марка Шагала «Между небом и землей», на которой представлено около 240 работ художника. На открытии присутствовал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы местные музеи наполнялись интересными, уникальными работами.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» — крупнейший культурный центр Подмосковья.