Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника

Российские дизель-электрические подводные лодки проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада» из-за необходимости всплывать на поверхность воды для подзарядки батарей оказываются легкой мишенью для противника, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его словам, при скорости движения в два-четыре узла такие субмарины могут находиться под водой не более четырех суток. «Потом обязательное всплытие, включение дизеля и сутки в надводном положении для подзарядки батарей. Это не только демаскирует подлодку, но и делает ее легкой мишенью для противолодочных кораблей и самолетов», — пишет Литовкин.

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Обозреватель отмечает, что эту проблему может решить использование воздухонезависимой энергетической установки или накопителей энергии на основе суперконденсаторов.

В ноябре газета «Взгляд» написала, что боевую эффективность субмарин устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка» можно повысить, оснастив такие подлодки антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедам.

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