Россияне назвали справедливую зарплату

Большинство россиян назвали справедливой зарплату равную минимум 50 тысячам рублей. Такого мнения придерживаются 35 процентов граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты России.

Минимальный доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31 процент опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20 процентов, 21-30 тысяч рублей — десять процентов респондентов.

Отмечается, что из-за разницы в доходах 60 процентов россиян сталкиваются с несправедливостью. Так, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывают 49 процентов опрошенных, территориальное неравенство — 38 процентов, неравенство в доступе к культурным благам — восемь процентов. Также на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13 процентов.

Исследование проводилось с 19 ноября по 6 декабря 2019 года в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности. В нем приняли участие 674 посетителя сайта Общественной палаты России.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Сейчас МРОТ равняется 11 280 рублям. Повышение произойдет с 1 января 2020 года и затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых является госслужащими. Таким образом, повышение составит 850 рублей, или 7,5 процента. В отдельных регионах рост МРОТ достигнет 12 550 рублей за счет районных надбавок и коэффициентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



