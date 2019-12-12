Стали известны подробности уголовного прошлого убийцы студентки РУДН

Подозреваемый в убийстве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) задержан. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Убивший 20-летнюю Анну 23-летний Константин был пойман в ночь на 12 декабря. Правоохранителям также стали известны подробности уголовного прошлого молодого человека — ранее он был судим за грабеж и кражу.
10 декабря сообщалось, что тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили на балконе квартиры ее бабушка и дедушка. В убийстве сразу заподозрили переехавшего к девушке несколько недель назад сожителя, который скрылся с места преступления.
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