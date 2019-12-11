Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам соседки Надежды, всю ночь в квартире 20-летней Анны играла музыка и были слышны крики, ругань и женский плач. Ее сожитель — 23-летний Константин — бил кулаками в стены, разговаривал на повышенных тонах и в чем-то обвинял девушку. Надежда рассказала, что это продолжалось до пяти утра, затем крики стихли. Она добавила, что еще какое-то время слышала шаги одного человека.

Дедушка убитой рассказал, что в прошлом году Константин был осужден за кражу у своей возлюбленной телефона и денег. По его словам, после выхода на свободу молодой человек предложил Анне вновь сойтись, на что она ответила согласием.

Тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили бабушка с дедушкой на балконе квартиры 10 декабря. Анна не выходила на связь с выходных. Дедушка попытался дозвониться до внучки, но та не брала трубку, а затем написала сообщение со словами «дедуля, я плохо себя чувствую». Мужчина, настороженный тем, что Анна никогда не называла его «дедулей», решил ее проведать. Дверь в квартиру с мертвой девушкой была заперта на ключ снаружи. В Следственном управлении СКР по Москве сообщили, что по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело.

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