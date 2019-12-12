В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Инцидент произошел вечером 11 декабря, когда спасательный буксир вел подводную лодку на утилизацию. «72-метровая подлодка Тихоокеанского флота легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой», — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что экипажа и топлива на лодке не было. Модель судна не уточняется.

Для поднятия подводной лодки планируют привлечь спасательные средства. Рядом с ней остался буксир. Угрозы для экологии и населения нет, отмечает агентство.

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