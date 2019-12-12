Россиянам рассказали о предстоящих волнах холода

Наступившей зимой россиян ожидает неоднородная погода с несколькими волнами холода. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода. А потом она сменится другим процессом, прямо противоположным», — уточнил он. Однако период, когда это будет происходить, неизвестен.

По словам Вильфанда, такая неоднородность ожидается в европейской части России и Западной Сибири.

Ранее в декабре стало известно об отношении россиян к зиме. Так, любимым временем года ее назвали лишь восемь процентов опрошенных. Еще 28 процентам она не нравится. Среди тех, кто высказался о зиме в целом позитивно, оказались жители сел и населенных пунктов численностью меньше 100 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!