Муж провожал жену в больницу и исчез по дороге

Житель американского города Поллок-Пайнс, штат Калифорния, ехал за автомобилем скорой помощи, который вез в больницу его жену, и исчез по дороге. Об этом сообщает издание Daily Mail.

86-летнего Кеннета Маккормака в последний раз видели в 5:30 утра 12 декабря, когда он следовал за автомобилем скорой помощи из Поллок-Пайнс в больницу города Пласервилл на расстоянии 19 километров.

Скорая помощь доехала до больницы, а Маккормак исчез. Местные власти объявили мужчину в розыск и предупредили, что он страдает от заболеваний из-за которых его сознание может путаться. Семья мужчины беспокоится о его безопасности.

В 14:00 в тот же день шерифу сообщили что пропавшего мужчину видели в Юба-Сити, в 160 километрах от места исчезновения. Тем не менее Маккормак все еще числится в розыске.

Ранее сообщалось, что после ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, однако тот снова знакомился с ней. «Из-за амнезии у меня есть шанс влюбляться в него снова и снова, — рассказала она в интервью японскому телевидению. — Сколько бы раз я ни теряла память, уверена, что всегда полюблю его опять».

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