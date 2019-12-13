Бойца ММА обвинили в изнасиловании российской школьницы

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал 22-летнего таджикского бойца смешанного стиля (ММА) Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Спортсмен объявлен в международный розыск.

По данным следствия, преступление было совершено 4 декабря 2019 года в квартире одного из домов поселка Металлострой. Ширинов воспользовался бессознательным состоянием несовершеннолетней потерпевшей 2006 года рождения и изнасиловал ее.

Уроженец Душанбе приехал в Петербург за карьерой в смешанных боевых искусствах, отмечает «Фонтанка». По данным издания, потерпевшая была знакома со спортсменом и пришла к нему домой 4 декабря после ссоры с матерью. В гостях у Ширинова школьница перебрала со спиртным. С молодым человеком девочка-подросток провела следующий день, а потом вернулась домой. Там она рассказала матери о первом сексуальном опыте, после чего женщина обратилась в полицию, а Ширинов тем временем успел скрыться.

Правоохранительные органы намерены начать розыск обвиняемого на его родине в Таджикистане.

На сайте чемпионата по уличным боям «Стрелка» имеется профиль Ширинова, в котором боец признается, что хочет стать профессионалом боев без правил. Первый и единственный бой спортсмена состоялся в октябре 2017 года: победу одержал Ширинов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru