Фестиваль Signal Asia объявил имена всех артистов

Фестиваль Signal Asia объявил полный список артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии примут участие 30 музыкантов со всего мира. Среди них — Shortparis, Sapphire Slows & Benjamin Skepper, Pompeya, SHXCXCHCXSH, Vera, Francesco Del Garda, DJ Masda, Bill Patrick, Bihn, Elliot English, Daniel Suwenda, Sofia Rodina, Abelle, Mashkov и другие. Приобрести билеты можно на сайте.

Signal впервые выйдет за пределы России и проведет двухдневный фестиваль на Бали с 9 по 11 января 2020 года. Все три сцены будут находиться в центре ночной жизни острова — популярном районе Чангу, а основное действо развернется на побережье океана. Пространство фестиваля будет наполнено интерактивными инсталляциями, искусством и медиа-объектами, интегрированными в природные ландшафты.

Предыдущий фестиваль Signal прошел с 15 по 18 августа в Никола-Ленивце. Его хедлайнерами стали такие артисты, как Phase Fatale, Efdemin, Lutto Lento, tINI и Francesco Del Garda.

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