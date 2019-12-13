Европейцам расскажут о жизни Петра I

Выставка «Царь и врач» о Петре I и его лекаре Грегоре Вогларе открылась в столице Словении Любляне. Проект создан в рамках подготовки к празднованию 350-летия российского императора, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выставка «Царь и врач» открывает серию просветительских международных мероприятий в преддверии юбилея Петра I и рассказывает о роли европейского опыта в его реформах. «Петр I обладал редким талантом находить увлеченных людей и делать их своими соратниками вне зависимости от их национальности, — рассказывает глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. — Одним из них оказался Грегор Воглар».

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С медиком-словенцем Петр I познакомился во время великого посольства. Царь вернулся из Европы подавлять Стрелецкий бунт, и Воглар уже был с ним рядом. «Вряд ли он кого-то лечил, когда рубили головы и кровь лилась рекой, но есть сведения, что он занимался психологической подготовкой людей, шедших на казнь. Дальше Петр I обратил на него внимание: понял, что это человек серьезного характера», — отметила директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

Доктор, получивший известность в России как Григорий Мартынович Карбонарий, шел по жизни с Петром I до 1715 года. К тому времени он уже руководил всеми медицинскими учреждениями Москвы и, судя по всему, просто устал, добавила Кальницкая. «Устал от жизни на чужбине и, возможно, от Петра, который, как известно, обладал очень тяжелым характером», — уточнила она.

С момента появления идеи выставки до ее открытия прошло ровно полгода. Над ней работали специалисты «Петергофа», Россотрудничества, Русского центра науки и культуры в Любляне при содействии словенских властей. Выставка спроектирована как передвижной проект — в виде чемоданов с ручками. Это, по словам ее создателей, подчеркивает мобильность в делах, мыслях и идеях Петра I. «Дотрагиваясь до ручек, вы получаете интересные факты. Выставка сама будет подсказывать, где найти ответы на вопросы. Сделано все аккуратно и интеллигентно», — сказал куратор проекта Александр Ботенков.

Организаторами выставки выступили Россотрудничество, музей-заповедник «Петергоф» и посольство России в Словении.

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