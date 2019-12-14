Назначенный Путиным губернатор отказался от работы в Совфеде

Ростислав Гольдштейн, который был назначен врио губернатора Еврейского автономного округа (ЕАО), отказался от работы в Совете Федерации и написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

Причиной такого решения стал переход на другую работу, пояснил Тимченко. Он добавил, что комитет рассмотрит заявление Гольдштейна 20 декабря, а 23-го числа его обсудят на пленарном заседании Совфеда.

Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, он также представлял исполнительную власть ЕАО. 12 декабря президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора ЕАО. Перед этим его должность занимал Александр Левинталь.

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